Robert Lewandowski latem 2022 roku zdecydował się na transfer z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Wówczas po wielu latach opuścił Niemcy i wraz z rodziną przeniósł się do Hiszpanii. Jeszcze zanim zmiana klubu stała się faktem, Anna Lewandowska podgrzewała atmosferę i dawała znaki, że ona i jej bliscy szykują się na zmianę kraju. Informowała wówczas m.in. o rozpoczęciu nauki języka hiszpańskiego. Ba, trenerka fitness wiele razy wspominała, że chciałaby w przyszłości zamieszkać właśnie w tym kraju. Kiedy więc Robertowi udało się sfinalizować transfer do katalońskiego klubu, jego małżonka musiała być w siódmym niebie.

