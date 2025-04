Tragiczny finał treningu. Mistrzyni nie żyje, niedawno świętowała tytuł

Niezwykle smutne wieści docierają do nas z Francji. 18-letnia narciarka alpejska Margot Simond przygotowywała się w kurorcie w Val d’Isere do zaplanowanych na nadchodzący weekend zawodów Red Bull Alpine Park. Podczas treningu doszło jednak do tragicznego wypadku, w wyniku którego młoda sportsmenka zginęła. Prokuratura zdecydowała się wszcząć dochodzenie w sprawie fatalnego incydentu.