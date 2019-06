Pauleta przed finałem Ligi Narodów Portugalia - Holandia. Wideo

Pedro Pauleta, były znakomity napastnik, przed finałem Ligi Narodów: Ronaldo może zdecydować o wyniku w każdej chwili.

Portugalia jet faworytem przed finałem Ligi Narodów z Holandią?

- W finale nie ma faworyta. Spotykają się bowiem dwie wielkie ekipy, które mają znakomitych zawodników, o znakomitych umiejętnościach. Choć, oczywiście, mam nadzieję, że Portugalia wygra; że nasza publiczność poprowadzi drużynę do zwycięstwa. Ale na pewno będzie trudno, jak w każdym finale. Tym bardziej, że Holandia wydaje się piekielnie mocna.

Cristano Ronaldo znowu może rozstrzygnąć losy meczu, jak w półfinale, kiedy strzelił Szwajcarom hat-tricka?

- Mam nadzieję, że cała drużyna spisze się na tyle dobrze, żeby wygrać tę Ligę Narodów i że kibice też się do tego przyczynią, ale nie ulega wątpliwości, że Cristiano Ronaldo, jak prawdziwy kapitan, może przesądzić o wyniku w każdym momencie. Na to też liczymy.

Ale przyzna pan, że pojedynek Ronalda z Van Dijkiem, znakomicie prezentującym się w tym sezonie, może być pasjonujący?

- To prawda, naprzeciwko stanie świetny obrońca, który ma za sobą bardzo dobry sezon, ale Ronaldo to jednak Ronaldo…