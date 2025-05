Pogrążył Barcelonę. Nikt go już nie chce słuchać. I nagle totalny zwrot akcji

W doliczonym czasie gry Barcelona prowadziła 3:2, co oznaczało dla niej awans do finału Ligi Mistrzów. Ale właśnie wtedy urugwajski defensor popełnił pierwszy fatalny błąd, który pozwolił mistrzom Włoch na wyrównanie. A potem w dogrywce swoim beztroskim zachowaniem przyczynił się do straty kolejnego gola.

