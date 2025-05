Sensacyjny powrót legendy. Duże kłopoty mistrza świata, grozi mu najgorsze

48-letni Walasek zesłał Krakowiaka na ławkę rezerwowych

Walasek nie przebierał w ofertach na poziomie Metalkas 2. Ekstraligi z powodu zeszłorocznej postawy. Aż trudno w to uwierzyć, że ROW Rybnik z nim w składzie awansował do PGE Ekstraligi . Sam zainteresowany zdawał sobie sprawę ze swojej formy i odpuścił jazdę w finale po jednym biegu.

Świetny powrót legendy, duże kłopoty Krakowiaka

Teraz Walasek wlał wiarę w kibiców z Ostrowa, że jeszcze nie wszystko stracone. Jeśli cały czas będzie prezentować się na tym samym poziomie, co przeciwko ekipie z Łodzi (13 punktów), to Norbert Krakowiak prędko nie wróci do składu, jeżeli w ogóle będzie na to szansa.