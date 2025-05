Jessica Pegula nie miała zbyt udanej przygody podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Amerykanka sensacyjnie odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Moyuką Uchijimą. Reprezentantka USA zdecydowała się dość radykalny krok po hiszpańskich zmaganiach. Postanowiła wrócić na moment do Stanów Zjednoczonych, by podleczyć swoje problemy zdrowotne. Następnie szybko powróciła do Europy, by wziąć udział w ostatnim tysięczniku poprzedzającym rywalizację w Roland Garros.

