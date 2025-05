Lewandowski zna już gorzką prawdę. Flick próbował ratować sytuację. Ale na darmo

Sen Roberta Lewandowskiego o Złotej Piłce właśnie się kończy. Porażka Barcelony w półfinale Ligi Mistrzów w zasadzie zamyka Polakowi drogę do zdobycia najcenniejszego indywidualnego trofeum w światowym futbolu. Podzielają taką prognozę dziennikarze serwisu Goal.com, publikując najnowszy ranking pretendentów do zwycięstwa w plebiscycie "France Football". Najlepszy obecnie snajper La Liga został umieszczony dopiero na 10. pozycji. W porównaniu z poprzednim notowaniem oznacza to spadek o cztery lokaty.