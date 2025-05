Następcą Franciszka okazał się Robert Francis Prevost, którego Argentyńczyk do godności kardynalskiej wyniósł zaledwie dwa lata temu. Gdy tylko świat usłyszał imię i nazwisko Amerykanina, miliony osób sięgnęły po urządzenia multimedialne, by dowiedzieć się paru ciekawostek związanych z nowym Biskupem Rzymu. Okazuje się, że 69-latek jest blisko związany ze sportem. W przeciwieństwie do Mario Jose Bergoglio nie zakochał się on jednak w piłce nożnej, a w tenisie, co zresztą przyznał w jednym z wywiadów sprzed kilku lat.

