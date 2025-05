Szalone liczby Tottenhamu. To może być klucz do Ligi Mistrzów

Europejskie puchary zmierzają już do końca. Jesteśmy na etapie półfinałów, a w Lidze Mistrzów znamy już nawet jednego finalistę, tym będzie Inter Mediolan . Pozostało już tylko tak naprawdę kilka rozstrzygnięć. W Lidze Europy wiele wydaje się jasne, choć wciąż może dojść do niespodziewanych zwrotów akcji.

Tottenham królem własnego podwórka. Niewiarygodne liczby

Zdecydowanie bardziej otwarty jest dwumecz między Tottenhamem Hotspur i Bodo Glimt. W pierwszym meczu między tymi ekipami w Londynie padł wynik 3:1 dla "Kogutów" , dla których był to już 20. z rzędu mecz bez porażki na własnym stadionie w europejskich pucharach.

Właśnie na to uwagę przed rewanżem w Norwegii zwracają dziennikarze "BBC.com". Ci wyliczają, że w tym czasie Tottenham strzelił 55 goli, stracił ledwie 13 i aż 11-krotnie zachował czyste konto. Z pewnością ten aspekt bardzo pomógł Tottenhamowi dotrzeć do tego momentu rozgrywek, a przy ewentualnym wygraniu finału zapewni awans do Ligi Mistrzów.