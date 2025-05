Polak się przełamał. Znowu ma świetne liczby, nadzieja wraca

Paweł Przedpełski pożegnał się z PGE Ekstraligą, opuszczając PRES Grupa Deweloperska Toruń. Zawodnik przeszedł do Texom Stali Rzeszów. Jazda na zapleczu mu sprzyja, bowiem odzyskał pewność siebie i zaczyna wyglądać ponownie świetnie. W przeszłości Przedpełski był uważany za wielką nadzieję polskiego żużla. Dla 29-latka może to być przełomowy sezon w karierze, który udowodni, że stać go jeszcze na wiele.