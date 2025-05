Nie będzie hitu z Ostapenko w Rzymie. Kontuzja i nagłe wycofanie, jest oficjalny komunikat

Od wczoraj mamy mnóstwo wycofań z turnieju WTA 1000 w Rzymie. W środowy poranek doszło do rezygnacji Markety Vondrousovej i Sorany Cirstei. Czeszka, dla której miał to być pierwszy występ od lutowego turnieju w Dubaju, nie czuła się gotowa na 100% do gry po kontuzji barku. Z kolei Rumunka podjęła taką decyzję ze względu na uraz prawej nogi. Jeszcze w niedzielę brała udział w tysięczniku w Madrycie. Razem z Anną Kalinską sensacyjnie wygrały hiszpańskie zmagania w deblu.

