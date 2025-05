Dalej jesteśmy na prowadzeniu. Jeżeli byśmy to zamknęli w sobotę, smakowałoby to w naszej hali wybornie. Natomiast widać, że Zawiercie wróciło do swojej gry i nie będzie to łatwy mecz. Nie stoimy jednak na straconej pozycji

~ deklaruje Marcin Komenda, kapitan i rozgrywający lubelskiej drużyny.