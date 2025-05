Dotkliwa strata Falubazu. W klubie mogą pluć sobie w brodę

Fatalna statystyka, Falubaz obnażony

Do tej pory zawodnicy formacji U24 klubu z Zielonej Góry zdobyli łącznie pięć punktów. Na to wszystko składają się cztery punkty Jonasa Knudsena, punkt Michała Curzytka i w zasadzie to tyle, bo Mitchell McDiarmid nie przywiózł żadnej zdobyczy do mety. Nic w tym dziwnego, że to właśnie ten zespół jest ostatni w tabeli.