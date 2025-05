Arsene Wenger grzmi. To nie ma prawa mieć miejsca. Legenda stawia "weto"

Widać to było w Lidze Mistrzów , ale także w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy . Nie zmienia się jednak jedno. Zwycięzcy tych prestiżowych rozgrywek mogą liczyć na specjalne przywileje i ten przepis obowiązuje od wielu lat. Triumfatorzy Ligi Mistrzów grają o Puchar Interkontynentalny FIFA (wcześniej Klubowe Mistrzostwa Świata), zaś wygrani Ligi Europy kwalifikują się do Ligi Mistrzów , a zwycięzcy Ligi Konferencji Europy automatycznie kwalifikują się do kolejnej edycji Ligi Europy.

Wenger przeciwko UEFA. Jasne przesłanie

Ta zasada zdaje się bardzo nie przypadać do gustu jednego z legendarnych trenerów, a więc Arsene'owi Wengerowi. Francuz wyraził bardzo wyraźnie swoje zdanie. - Powinni automatycznie zakwalifikować się do Ligi Europy, ale niekoniecznie do Ligi Mistrzów. Zwłaszcza gdy jesteś w Premier League, gdzie kwalifikuje się już pięć drużyn. Myślę, że to coś (dla UEFA przyp. red.) do przemyślenia i zastanowienia - powiedział Francuz cytowany przez "BBC.com".