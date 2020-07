Kto będzie trenerem Anity Włodarczyk? W grę wchodzą dwa nazwiska. - Trener z Polski jest mi dobrze znany, bo jest z tego samego miasta, gdzie się wychowałem i trenowałem - zdradził w rozmowie z Interią Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wskazując tym samym na Czesława Cybulskiego. Szkoleniowiec był już przed laty trenerem naszej zawodniczki.

Włodarczyk, dwukrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich, czterokrotna mistrzyni świata, czterokrotna mistrzyni Europy w rzucie młotem pozostaje bez szkoleniowca od rozstania z Krzysztofem Kaliszewskim kilka miesięcy temu.

- W grę wchodzi dwóch trenerów, jeden krajowy, drugi zagraniczny, natomiast wydaje mi się, że do dzisiaj ta kwestia nie została rozstrzygnięta, ale to leży w gestii PZLA - mówił Kraśnicki.

- Trener z Polski jest mi dobrze znany, bo jest z tego samego miasta, gdzie się wychowałem i trenowałem, ale nazwiska nie mogę zdradzić (wynika z tego, że to Czesław Cybulski, gdyż obaj wiele lat spędzili w Poznaniu - przyp. red.). Natomiast w przypadku trenera z zagranicy w grę wchodzą jeszcze obostrzenia związane z pandemią - dodał.



Czy prezesa PKOl-u nie martwi, że nasza rekordzistka świata w rzucie młotem nie ma szkoleniowego wsparcia?

- Oczywiście, że się niepokoję i chciałbym, żeby warunki uprawiania tej konkurencji były normalne i żeby miała możliwość z korzystania z doświadczenia wybitnego trenera, ale sądzę, że to w najbliższym czasie zostanie rozwiązane. Anita jest na etapie zakończenia rekonwalescencji, co może usprawiedliwiać decyzję o tym, że nie ma trenera. Fakt, że igrzyska zostały przełożono o rok to dla niej dobra wiadomość, bo może się do nich przygotować jak najlepiej - stwierdził Kraśnicki.

Cybulski w karierze prowadził wielu młociarzy, począwszy od Szymona Ziółkowskiego, z którym wywalczył mistrzostwo olimpijskie w 2000 roku i mistrzostwo świata rok później. W latach 2005-09 był już szkoleniowcem Włodarczyk, a potem trenował Pawła Fajdka, z którym zdobył dwa tytuły mistrza świata (2013, 2015).

Innymi jego znanymi zawodnikami byli: Mariusz Tomaszewski, Ireneusz Golda, Leszek Woderski i Joanna Fiodorow. Prowadził również w początkach kariery Zdzisława Kwaśnego, a na przełomie 2003 i 2004 przez krótki czas Kamilę Skolimowską.