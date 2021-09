Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Kszczot pokazał swoje miejsce ćwiczeń. Wideo INTERIA.TV

Przez lata obiekt straszył wyglądem. Stadion powstał w 1956 roku, a hala w 1984 roku. Oba obiekty szybko popadły w ruinę. Hala m. in. z powodu braku pieniędzy na ogrzewanie. "20 lat temu jak byłam zawodniczką, był tam taki warun, że zimą w hali zamarzały kałuże na tartanie" - napisała na facebooku Martyna Kostrzewska.

Zdjęcie RKS Łódź / materiały prasowe



Halę udało się odnowić jako pierwszą - w latach 2009-2011. W końcu przyszedł też czas na stadion lekkoatletyczny. Do tej pory pełnił też funkcję obiektu piłkarskiego, dookoła którego były pozostałości bieżni.

Priorytetowa lekkoatletyka

Prace są już zaawansowane i powinny zostać ukończone jeszcze w tym roku. W miejsce zdegradowanego obiektu powstaje nowoczesny stadion lekkoatletyczny. Wciąż na murawie będzie można grać w piłkę, ale priorytetem jest królowa sportu. Wokół boiska jest już bieżnia o długości 400 m z sześcioma torami, a do tego osiem torów, by można było rozegrać sprinty. Będą też pozostałe niezbędne elementy infrastruktury lekkoatletycznej - koło do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, młotem i dyskiem, skocznie do skoku o tyczce, w dal i trójskoku czy zeskok do skoku wzwyż. Miasto zapowiada, że to dopiero pierwszy etap inwestycji, który kosztuje 10 mln zł (w tym 3,5 mln zł z ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu).

Reklama

Na stadionie udało się położyć już prawie cały tartan. Co ciekawe nawierzchnia jest najwyższej jakości, a fachowo nazywa się Conipur Vmax. Na takiej samej rozgrywane są zawody Diamentowej Ligi jak na stadionie Louisa II w Monaco (tam tartan wymieniono w ubiegłym roku).

Adam Kszczot, ale nie tylko

RKS Łódź dochował się kilku świetnych zawodników i to jeszcze na obiekcie, który był w opłakanym stanie. Oprócz wspomnianego olimpijczyka i multimedalisty mistrzostw świata (pięć krążków) i mistrzostw Europy (siedem) Kszczota, w Igrzyskach Olimpijskich startowali Marcin Krzywański (Sydney), Sylwester Bednarek (Rio de Janeiro), a także Mateusz Borkowski i Mateusz Rzeźniczak (obaj w Tokio). Jak podkreślają działacze RKS to "mały klub wielkich mistrzów" i wyliczają na stronie, że w historii lekkoatleci zdobyli już 310 medali mistrzostw Polski (11 w tym roku) i 25 mistrzostw świata i Europy (ostatnim był Borkowski - wicemistrz Europy w hali na 800 m).

Zdjęcie Adam Kszczot / AFP



- W Tokio w olimpijskim finale sztafet na dystansie 4x400 metrów pobiegł Mateusz Rzeźniczak. Talent szlifował właśnie tutaj, na stadionie przy ulicy Rudzkiej. Mamy w Łodzi utalentowanych zawodników i, by było ich jak najwięcej i mogli trenować w najlepszych warunkach przebudowujemy stadion RKS - podkreślała Joanna Skrzydlewska.

RKS Łódź jeszcze piękniejszy

Wiceprezydent Łodzi dodała, że miasto przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji, czyli przebudowy pozostającego od kilkudziesięciu lat w stanie surowym budynku z przeznaczeniem na zaplecze administracyjno-szatniowe, internat, pomieszczenia odnowy biologicznej i rehabilitacji sportowej.

AK