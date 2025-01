Alexander Stoeckl wysłał ostrzeżenie do polskich skoczków. "Mieliśmy rozmowę"

Niezwykłe rozczarowanie po tamtym konkursie czuł Aleksander Zniszczoł , który do Niemiec jechał z nadziejami na niezły wynik, a niespodziewanie nie wszedł nawet do drugiej serii, zajmując w ostateczności 36. miejsce. Po zawodach stanął przed kamerami Eurosportu i użył słów, które według niektórych były swoistym wotum nieufności wobec Thomasa Thurnbichlera.

Stoeckl reaguje na słowa Zniszczoła. Odbyła się rozmowa

- Faktycznie jest może za dużo takiego szukania, a tu to, a tu to. Jak wejdę na skocznię i skoczę pierwszy skok dobrze, to kontynuujmy zamiast "ale zrób to tak". Na pewno nie będziemy się cieszyć po tych zawodach. Nawet jak popatrzymy na zeszły sezon - no, słabo jest, słabo. Pytanie tylko, dlaczego - wypalił nasz skoczek.