Schedę po Niemcu przejął ostatecznie Holender Arne Slot i jak na razie wygląda na to, że ze strony LFC był to strzał w dziesiątkę - "The Reds" idą przez sezon niczym burza i obecnie liderują zarówno tabeli Premier League , jak i klasyfikacji Ligi Mistrzów . O zespole z Anfield może się niebawem zrobić jeszcze głośniej - wszystko z powodu... Elona Muska i jego ojca, Errola .

Elon Musk właścicielem Liverpool F.C.? Głośno o słowach ojca multimiliardera

"Nie mogę niczego skomentować, bo podniosą cenę!" - zażartował początkowo Errol Musk , ale kontynuował potem swobodnie cały wątek. Jego słowa cytowało m.in. "Sports Illustrated". "Chciałby tego, ale to nie znaczy, że to zrobi" - rzucił wymijająco, podkreślając, że nie ma osoby, która nie zechciałaby zostać właścicielem takiej drużyny jak LFC.

Kolejne miesiące powinny dać odpowiedź na to, czy właściciel SpaceX, Tesli i X (Twittera) dołączy do swojej "stajni" również dziewiętnastokrotnych mistrzów Anglii. Co ciekawe blisko dwa lata temu mówiło się też o możliwym zakupie przez Elona Muska Manchesteru United, ale jeśli cokolwiek faktycznie było tu na rzeczy, to spaliło całkowicie na panewce.