Kompromitacja Barcelony, a teraz nagły zwrot. Przełomowe wieści dla Lewandowskiego

FC Barcelona w środowy wieczór rozpocznie walkę o swój pierwszy tytuł w tym sezonie. Zespół Hansiego Flicka po bardzo dobrym początku rozgrywek nie tyle zatracił swój impet, co wręcz zaczął bardzo zwalniać i pokazywać coraz więcej swoich słabości. To doprowadziło do bardzo konkretnych strat, szczególnie w rozgrywkach La Liga. Na początku listopada bowiem "Blaugrana" miała aż dziewięć punktów przewagi nad drugim wówczas Realem Madryt, który miał zaległy mecz do rozegrania.

Reklama