Bukowiecka sięgnęła gwiazd, a teraz ogłasza. Kluczowa zmiana. „Pomoże mi”

To był najlepszy rok w mojej karierze. Zdobyłam medal igrzysk olimpijskich - co prawda kolejny, ale pierwszy indywidualny. Oprócz tego ustanowiłam nowy rekord Polski, więc mogę powiedzieć, że zapisałam się na kartach historii. Zobaczymy, jak długo ten wynik przetrwa, ale bez wątpienia było to dla mnie olbrzymie wydarzenie.

~ Natalia Bukowiecka