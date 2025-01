Hegemon poczuł strach. Stysiak zdjęta z boiska i mecz odmieniony

Do Łodzi przyjechał jeden z faworytów do wygrania zarówno Ligi Mistrzyń , jak i tureckiej ekstraklasy. W europejskich pucharach Fenerbahce wygrało wszystkie spotkania. W lidze też jest liderem, ale na 14 meczów zdarzyły się dwa potknięcia (porażki 2:3). Turecki klub ma mnóstwo gwiazd w tym Magdalenę Stysiak, liderkę reprezentacji Polski.

Początek pierwszego seta był po myśli łodzianek, które m.in. po dwóch błędach Stysiak prowadziły 5:3. Po ataku Terry Enweonwu i bloku przewaga gospodyń urosła do czterech punktów. Trener Marco Fenoglio przecierał oczy ze zdziwienia i wziął czas. I to podziałało na jego zawodniczki. Zdobyły cztery punkty z rzędu i był remis.

Łodzianki nie poddał i znów odskoczyły - prowadziły 16:13. I utrzymywały przewagę. W decydującej fazie seta atak Stysiak i as Any Cristiny sprawiły, że ponownie był remis. Ostatnie słowo należało do gospodyń . Zdobyły trzy punkty z rzędu, a piłkę setową wygrał blokiem.

W drugim secie wszystko wróciło "do normy". Po zbiciu Stysiak i zagrywce Any Cristiny Fenerbahce wygrywało 9:5. Turczynki wrzuciły wyższy bieg i jeszcze powiększały przewagę. Wkrótce sięgnęła siedmiu punktów i coś się zacięło. Na tyle, że włoski trener wziął czas. To pomogło i zespół ze Stambułu doprowadził do remisu.