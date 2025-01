Kyrgios nie ustaje w staraniach. Znów zaatakował Świątek. "Karta ofiary"

Świątek znów pod ostrzałem. Nick Kyrgios atakuje

Australijczyk bowiem bardzo klarownie w swoich wypowiedziach domaga się stosowania idei "czystego sportu", co samo w sobie jest oczywiście godne pochwały. Problem jednak w tym, w jaki sposób to robi. - Dwie światowe jedynki przyłapane na dopingu to obrzydliwość dla naszego sportu. To okropny wizerunek - tak mówił o Świątek i Janniku Sinnerze w grudniu.

Niedawno Polka znów wypowiedziała się w tej kwestii. - Nie wiedziałam, co się dzieje. Musieliśmy wysłać suplementy do badań i oczekiwać na wyniki. To była chaotyczne, nie wiedziałam, czy to się uda, czy będzie to dwa lata, trzy miesiące, a może coś innego. To było naprawdę trudne. Nie chciałabym przez to przechodzić ponownie - powiedziała nasza gwiazda w rozmowie dla "Tennis Insider Club".