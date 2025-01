Alarm przed meczem z Barceloną, klub wydał komunikat. To może wszystko zmienić

Nico Williams kontuzjowany. Czas ucieka, starcie z Barceloną za pasem

Lewandowski pewniakiem do gry od pierwszej minuty. Co z Williamsem i... Szczęsnym?

Niewykluczone też, że trener Ernesto Valverde zaryzykuje wystawienie zawodnika do gry, ale jako zmiennika z ławki. Skrzydłowy ma czas na powrót do optymalnej dyspozycji do 8 stycznia do godz. 20.00 - to właśnie wtedy zabrzmi pierwszy gwizdek rywalizacji z FCB.