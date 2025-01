Sensacyjny transfer polskiego diamentu. 20-latek nagle przeszedł do USA

W ostatnich latach amerykańska Major League Soccer przestała być rynkiem, który przez polski ch obserwatorów był lekceważony. Od momentu, gdy tak naprawdę właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Europy wrócił Przemysław Frankowski , wszystko się zmieniło.

Wiktor Bogacz piłkarzem New Yor Red Bulls. 20-latek zmienił klub

W związku z tym coraz więcej Polaków jest chętnych na przechodzenie właśnie do tamtejszej ligi, nawet jeśli gdzieś na stole są propozycje z mocniejszych lig. Taki jest choćby przypadek Wiktora Bogacza , którym podobno interesował się włoski Juventus .

Ostatecznie jednak 20-latek zdecydował się na zmianę klubu zimą, ale postawił właśnie na transfer do Stanów Zjednoczonych. 7 stycznia ogłoszono, że jeden z polskich diamentów związał się umową z jednym z klubów należących do koncernu Red Bulla, a więc New York Red Bulls.