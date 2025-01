Zapadł wyrok ws. Viniciusa Juniora. Bolesny cios dla Realu Madryt. Tuż przed możliwym El Clasico

Nie wszystko w tym meczu ułożyło się jednak tak, jak chciałby tego włoski szkoleniowiec. Presji i napięcia, jakie panowało na Estado Mestalla nie wytrzymał w końcu Vinicius Junior . Brazylijczyk sprowokowany zachowaniem bramkarza gospodarzy odpowiedział popchnięciem go dwoma rękami w okolicach głowy.

Vinicius zawieszony. Jest oficjalna decyzja Komitetu Rozgrywek

Macedończyk upadł na murawę, jak rażony piorunem, a sędzia Cesar Soto Grado po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR uznał, że należy mu się czerwona kartka, z czym kategorycznie nie zgadzał się Carlo Ancelotti. -Odwołamy się, ponieważ uważamy, że to nie powinna być czerwona kartka. Dimitrievski dotknął Viniego, a potem on go odepchnął. Po żółtej kartce dla obu zawodników byłoby wystarczającą karą. Nie chcę mówić, że Vinicius wpadł w pułapkę - stwierdził Włoch na konferencji prasowej.