Wielkie pieniądze na transfery. Rozbili bank, chcą ściągnąć największe gwiazdy

Od wielu lat Stelmet Falubaz Zielona Góra może liczyć na przychylność miasta. Choćby dlatego, że jednym z akcjonariuszy klubu jest miasto. Pomimo zmiany prezydenta, taka sytuacja pozostanie niezmienna w kolejnych latach i to nawet pomimo faktu, że miasto wcale nie jest większościowym akcjonariuszem od mniej więcej połowy 2024 roku.

Żużel. Falubaz otrzymał prawie 4 miliony z miejskich pieniędzy

Falubaz Zielona Góra otrzymał w 2024 roku dwie dotacje. Pierwszą w ramach udziału w PGE Ekstralidze na kwotę 3 400 000 złotych. Drugą, mniejszą, na kwotę 500 000 złotych. Tym razem dotację przekazano z myślą o szkoleniu młodzieży zielonogórskiego klubu. Łącznie daje to kwotę wsparcia na poziomie 3 900 000 złotych w 2024 roku. Do rekordu, który wykręcił GKM Grudziądz to wciąż daleko, ale i tak kwota imponuje i plasuje Falubaz w górnej części tabeli wsparcia.