Transferowy hit z udziałem Kovacevicia. Była gwiazda Ekstraklasy ma trafić do La Ligi

Vladan Kovacević w Realu Betis? Wielka wymiana jest możliwa już niebawem

Ważny jest tu jeden szczegół - otóż to Silva był jak dotychczas głównym bramkarzem "Los Verdiblancos", notując 17 meczów w bieżącej kampanii. Czy więc Kovacević będzie miał większe szanse na trafianie do wyjściowej jedenastki w Primera Division?

Jego głównym rywalem będzie tu Fran Vieites - w ekipie Betisu jest jeszcze co prawda 38-letni weteran Adrian, ale ten został oddelegowany przez menedżera Manuela Pellegriniego wyłącznie do występów w Lidze Konferencji. W przypadku finalizacji opisywanej wyżej wymiany bez dwóch zdań warto będzie zerkać na to, komu będzie bliżej do roli typowej "jedynki"...