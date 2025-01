Obiecali mu transfer, a teraz milczą. Kluby będą się o niego zabijać

Żużel. ROW zaprezentuje zespół w marcu. Wówczas sięgną po Borowiaka?

ROW Rybnik zaprezentuje swój zespół w marcu. Niewykluczone, że to wówczas sfinalizują wypożyczenie Maksyma Borowiaka. Podobna sytuacja miała miejsce już w przeszłości. Prezes Mrozek dzień przed prezentacją kadry wyciągnął rękę, by sfinalizować transfer młodej gwiazdy sportu żużlowego.

Skąd termin marcowy? Przede wszystkim cała kadra wówczas będzie mogła się stawić w Polsce, bo obecnie byłoby problematyczne, spoglądając choćby na Rohana Tungate’a, który przebywa w Australii. Kolejną kwestią są finanse. Nie jest tajemnicą, że okres od listopada do lutego to posucha w klubowych kasach. Pierwsze transze od sponsorów spływają nieco później. Jeśli rybniczanie już teraz dopięliby wypożyczenie Maksyma Borowiaka, zgodnie z regulaminem musieliby mu wypłacić transzę kontraktową w lutym. Jeśli do wypożyczenia dojdzie później, pieniądze wypłacą mu wtedy, kiedy strony się na to umówią. Im bliżej sezonu, tym kasa klubowa ROW-u powinna być pełniejsza.