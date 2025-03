Bukowiecki szybko wyjaśnił sprawę w Chinach. Wystarczyły mu trzy serie

Dość nieoczekiwanie to Konrad Bukowiecki jako pierwszy z Polaków mógł przełamać medalową niemoc naszej kadry, bo przecież na starcie ostatniej z sześciu sesji halowych mistrzostw świata po stronie polskich zdobyczy wciąż było zero.

O ile w wielu konkurencjach frekwencja nie dopisała, to właśnie w tej specjalności rywalizacja zapowiadała się fenomenalnie. Tytułu mistrza świata nie bronił co prawda Ryan Crouser, ale z szóstki najlepszych kulomiotów rok temu w Glasgow, do Chin przyleciało czterech. A do grona faworytów, które tworzyli Włosi (Leonardo Fabbri, Zane Weir), Amerykanie (Roger Steen i Adrian Piperi) czy Nowozelandczyk Tom Walsh, dołączyli także zaskakujący bohaterowi niedawnych mistrzostw Europy: złoty w Apeldoorn Rumun Andrei Toader oraz Szwed Wictor Petersson.