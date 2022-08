Anna Wielgosz z awansem do finału na 800 m

Eliminacje 800 metrów wyszły naszym zawodniczkom bardzo dobrze i trzy zakwalifikowały się do półfinałów. Adrianna Czapla i Anna Wielgosz wystartowały w pierwszej serii, natomiast Angelika Sarna pobiegła w drugim biegu. Do finału z każdego z biegów wchodziły po trzy najlepsze zawodniczki a także dwie z najlepszymi czasami.

W pierwszej serii Wielgosz otworzyła bardzo mocno i pierwsze okrążenie stadionu pokonała jako pierwsza. W drugiej części dystansu zachowała mimo to na tyle sił, żeby ukończyć wyścig na drugiej pozycji, tuż za Brytyjką Keely Hodgkinson i pewnie wywalczyła upragniony awans do finału. Niestety Czapla dość wyraźnie została z tyłu i przybiegła jako ósma.

Reklama

Czytaj także: Świetny start polskich sztafet, Polki i Polacy z awansem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fornal czy Śliwka? Dyskusja ekspertów. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Angelika Sarna w drugim biegu postanowiła rozgrywać to nieco inaczej i od początku trzymała się nieco z tyłu. Musiała niestety też nadrabiać biegnąć po drugim torze, co utrudniało jej walkę o awans. Niestety na drugim okrążeniu rywalki podyktowały bardzo mocne tempo i zgubiły Polkę, która finiszowała na siódmej pozycji i także nie zdołała wywalczyć awansu do finału.