Marcin Lewandowski: aż mam ciarki, jak myślę o tym, że zginął w czasie działań wojennych

- Spotkałem go kiedyś na obozie w Kenii, to on miał chyba wówczas z 15 kilogramów nadwagi. Oczywiście po tym, jak zasuwał przez kilka miesięcy, to wrócił do dawnej wagi. Trudno powiedzieć, co się stało, bo nagle z topowego zawodnika, stał się przeciętniakiem. Coraz rzadziej startował - zakończył Lewandowski.