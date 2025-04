Nagły koniec kariery, polska olimpijka cała w emocjach. "Ile razy można upadać?"

Artur Gac, Interia: W swoim oświadczeniu zaznaczyłaś, że o decyzji w sprawie końca kariery informujesz z ciężkim sercem. Nie mam wątpliwości, że to trudna decyzja. Pytanie, czy ta myśl w tobie narastała i do niej dojrzewałaś, czy może odsuwałaś ją w czasie i przyszedł moment impulsu, gdy postanowiłaś pociągnąć za sznurek?

Klaudia Siciarz: - Powiedziałabym, że ta decyzja była dobrze przemyślana. Życie sportowca to jest praca 24 godziny na dobę. To nie jest tak, jak w nazwijmy to normalnej pracy, gdy ma się jakieś ramy czasowe. My, jako sportowcy, musimy mierzyć się z tym, że całe nasze życie musi zostać podporządkowane pod sport. I to nie jest narzekanie, tylko decyzja, z którą to wszystko się wiąże. Natomiast w pewnym momencie człowiekowi, można by było powiedzieć, zaczyna się ulewać. To znaczy, staje się to coraz trudniejsze pod względem emocjonalnym, jak w moim przypadku, gdy w pewnym momencie wyniki przestały być takie, jakich od siebie oczekiwałam. A z tym wszystkim wiązało się odczuwanie ogromnej presji oraz oczekiwań nie tylko od siebie, ale też od otoczenia. Gdyby to wszystko połączyć, dźwiga się potężny ciężar. Po prostu.

Aż stanęła mi przed oczami 15-letnia Klaudia Siciarz, wszak poznaliśmy się w 2013 roku na EYOF-ie w Utrechcie. I widzę tę radosną, roześmianą nastolatkę, która wtedy pokochała sport dziewczęcą miłością, pewnie nawet nie zdając sobie sprawy, ile może czyhać zagrożeń i niebezpieczeństw. Za to pewnie miałaś perspektywę, że to cały czas będzie super przygoda.

- Sądzę, że tak właśnie było. I jak sobie teraz myślę, powinna to być chyba najważniejsza myśl przewodnia, żeby chcieć się tym sportem bawić nawet na coraz wyższym poziomie, ale rzeczywistość to nie bajka. W pewnym momencie, jeżeli człowiek tak naprawdę dostaje cios za ciosem, bo czasami przypląta się kontuzja, po której może wydarzyć się jeszcze coś innego, to ta radość już nie jest taka czysta. Tak długo, jak sport jest dla nas pasją i "zajawką", wszystko jeszcze udaje się znosić. Natomiast w chwili, gdy za dużo rzeczy się wali, zmieniamy swoją optykę i zaczynamy podchodzić inaczej.

Powiedziałaś o ciosach, które stopują i zniechęcają, a nieraz cofają. Jaki był twój najbardziej dojmujący moment, który napoczął duży temat pod tytułem: "coś zaczyna się kończyć w relacji ja i sport".

- Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam pojęcia, w którym momencie to się wydarzyło. Choć, będąc w pełni szczerą, widzę jedną taką rzecz, ale mogę o niej opowiedzieć tylko do pana wiadomości. Proszę, by tego pan nie opublikował.

Cóż, pozostaje mi twoją prośbę w pełni uszanować, aczkolwiek uważam, że pokazałabyś realny problem.

- Owszem, ale na końcu to jest mój problem. Ja nie chcę, by ktoś gadał o moich prywatnych sprawach i je roztrząsał. Poza tym, że jeszcze kilka dni temu byłam aktywnym, profesjonalnym sportowcem, to na końcu dnia jestem też Klaudią, która nie lubi wyciągać swoich brudów na światło dzienne i pokazywać problemów opinii publicznej.

Zdecydowanie najdłużej trwała twoja współpraca z pierwszą trenerką, panią Ewą Ślusarczyk. Jesienią 2023 roku przeszłaś do trenera Andrzeja Gizy, a po roku dokonałaś kolejnej zmiany, wiążąc się z Mikołajem Justyńskim. Zaczynając chronologicznie, gdy dziś myślisz sobie o swojej wychowawczyni, jest w tobie przede wszystkim wielka wdzięczność i docenienie wspólnych sukcesów, a może podziało się tak, że więcej jest żalu lub pretensji?

- Na to pytanie też nie chciałabym odpowiedzieć, ponieważ to w dalszym ciągu zahacza o prywatne sprawy.

A odnośnie pracy z trenerem Gizą? Z tego, co wiem, w tamtym czasie musieliście wykonać bardzo dużo pracy, bo przyszłaś do niego w takim momencie swojej gotowości wydolnościowej i motorycznej, iż trzeba było cię gruntownie odbudować.

- Tak, włożyliśmy dużo pracy, to jest fakt, który w ogóle nie podlega dyskusji. Natomiast całościowo na temat tej współpracy także więcej nie powiem. Mogę wypowiedzieć się tylko na temat okresu pracy z Mikołajem, bo to była przyjemność i pełny profesjonalizm. To był chyba mój najlepszy czas, jeśli chodzi o trenowanie, grupę treningową i atmosferę na zajęciach. Żałuję, że to trochę wcześniej się nie wydarzyło.

A była taka opcja, skoro w ciągu zaledwie kilku miesięcy poczułaś, że praca z trenerem Justyńskim mocno przypadła ci do gustu, iż zaczęłaś się zastanawiać, czy nie przedłużyć kariery?

- Zapytam pana tak: czy jest dobry moment dla sportowca na zakończenie kariery?

Myślę sobie, że zależy dla jakiego sportowca. Oczywiście mam z tyłu głowy to, co powiedziałaś mi tylko dla mojej wiadomości, a było kluczowym czynnikiem. Niemniej w twoim kontekście fachowcy twierdzą, że nadal drzemie w tobie spory potencjał, a gdybyś zdecydowała się wytrwać do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku, mógłby to być okres sukcesów.

- Być może. Natomiast w takich sytuacjach ja widzę szanse 50 na 50. I trzeba się z tym liczyć, że owszem, może wyjść, ale równie dobrze może nie przyjść większy sukces. Ze względu na moją emocjonalność, te wszystkie upadki, które były po drodze, nawarstwiły się i w jakiś sposób się na mnie odbiły. A jeśli rozgoryczenie narasta i narasta, to człowiek przestaje sobie z tym radzić.

Słyszę w twoim głosie tą emocjonalność, o której mówisz.

- Każdy z nas jest trochę inny, w inny sposób reagujemy na różne sytuacje życiowe. Powiedziałabym, że w jakiś sposób uporałam się z tymi porażkami i trudnymi momentami, jednak ile razy można upadać i podnosić się z uśmiechem, że w sumie to nic się nie stało? My, jako sportowcy, często nie pokazujemy tych momentów, bo nie jest to dobrze odbierane. Ludzie chcą widzieć nas w chwilach, gdy jesteśmy szczęśliwi. Trochę jak takich cyborgów. Porównałabym to do rzeczywistości w social mediach. Tam często ludzie nie pokazują swojej prawdziwej twarzy i tego, jak nieraz mają trudno. Wybierają te urywki i obrazki, na których prezentują się najkorzystniej, a czasami wręcz pokazują nie do końca tą rzeczywistość, która ich otacza. Reklama

Aby daleko nie sięgać wstecz, pamiętamy wydarzenia towarzyszące walce o wyjazd na igrzyska w Paryżu. Ile tam miałaś niefartu, by ostatecznie nie znaleźć się w kadrze olimpijskiej. Czy ty parokrotnie także zakładałaś maski, by do końca nie dać po sobie poznać, co cię trawi?

- Oczywiście, że tak. Często robiłam dobrą minę do złej gry, nakładając właśnie nie swoją maskę. Starałam się nie pokazywać w pełni tego, co czułam i co we mnie siedziało, między innymi dlatego, że nie chciałam dawać pożywki ludziom, by komentowali moje życie. Zwłaszcza tym, którzy lubują się w hejtowaniu. I ta moja emocjonalność także nigdy nie ułatwiała mi akceptowania komentarzy, które łamią wszelkie standardy.

Jakie jest twoje najlepsze, sportowe wspomnienie lub wspomnienia z kilkunastu lat uprawiania sportu na wysokim poziomie?

- Halowy rekord świata juniorów na 60 metrów przez płotki z 2017 roku (8,00). Wprawdzie już został pobity, natomiast w dalszym ciągu jest to rekord Europy. A także na pewno z hali wynik 7,95 (Toruń, 16 lutego 2019 roku - przyp.), który jest 6. wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki. Te dwa wyniki ogromnie mnie cieszą i z przyjemnością wracam do tych wspomnień. Natomiast z sezonu letniego zdecydowanie srebrny medal młodzieżowych mistrzostw Europy (12,82) z Gavle w Szwecji.

A igrzyska w Tokio? W biegu na 100 m przez płotki pobiegłaś w półfinale .

- Wiadomo, że również, w końcu igrzyska to najważniejsza impreza czterolecia. I tam też zaprezentowałam się z dobrej strony, notując czas 12,84, co jest bardzo wysokim wynikiem. Jednak na końcu medale to medale...

No więc czas na plany...

- Plany na przyszłość? (śmiech).

Może nie aż tak pojemnie, bo powiesz mi, że za bardzo pytam o sprawy natury już zupełnie prywatnej. Wiem, że z Łodzi wróciłaś do Krakowa i od razu wskoczyłaś w nową aktywność przy sporcie. Czym konkretnie się zajmujesz?

- Zostałam trenerką w Akademii Sportu, działającej w ramach klubu AZS AWF Kraków. Tak, że moja praca będzie polegała na łowieniu talentów do biegów płotkarskich. Najmłodsi trenujący mają po 12 lat, rozstrzał wiekowy jest spory, ale z wszystkimi grupami jeszcze nie miałam zajęć. A co dalej? To jeszcze się zobaczy, przy czym na razie mam zamiar zostać w Krakowie.

Rozmawiał Artur Gac

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

