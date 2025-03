77.07 m w Europie, wyzwanie dla Anity Włodarczyk. I znakomity start Polki

Gdy większość lekkoatletów kończy sezon halowy, specjaliści od dalekich rzutów spokojnie przygotowują się do startów latem, bo hale są dla nich za ciasne. Puchar Europy w Rzutach w Nikozji jest dla nich właściwie jedyną okazją do startu zimą, choć Polska wysłała skromną kadrę. W rzucie młotem Ewa Różańska przekroczyła jednak 70 metrów, pierwszy raz od 941 dni, czyli swojego wicemistrzostwa Europy. Podziw wywołuje wynik uzyskany przez Silję Kosonen - 77.07 m. W poprzednim sezonie Finka w ME i igrzyskach olimpijskich była tuż za Anitą Włodarczyk.