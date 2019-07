Kadra koszykarzy rozpoczęła w Wałbrzychu zgrupowanie przed mistrzostwami świata w Chinach. Jednym z 19 wybrańców trenera Mike'a Taylora jest Aleksander Balcerowski. - Zrobię wszystko, by sprostać nowemu wyzwaniu, bo gra na tym czempionacie była moim marzeniem - powiedział.

19-letni Balcerowski karierę rozpoczynał w tutejszym Górniku. Od trzech lat jest zawodnikiem klubu Herbalife Gran Canaria Las Palmas, który miniony sezon zakończył na 12. miejscu. Hiszpańska liga ACB jest uważana za najsilniejszą w Europie.

"Z radością i dumą przyjąłem wiadomość o powołaniu do kadry. To dla mnie duże wyróżnienie. Zrobię wszystko, by sprostać nowemu wyzwaniu, bo gra w reprezentacji na tym czempionacie była moim marzeniem. W Hiszpanii wiele się nauczyłem i podobno robię systematyczne postępy" - stwierdził.

"W ostatnim sezonie coraz częściej występowałem w pierwszym zespole Gran Canarii, doskonaliłem swoje umiejętności i gromadziłem doświadczenie, które bardzo mi się przyda. Moimi atutami na boisku są rzuty, zwłaszcza za trzy punkty, oraz waleczność. Jestem zdrowy i w optymalnej formie" - dodał zawodnik mierzący 216 cm i ważący 112 kg.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w ostatnich rozgrywkach Euroligi był jedynym Polakiem.

"W Wałbrzychu rozpoczynałem przygodę z basketem. Mam tu wielu przyjaciół i sympatyków. Wiem, że kibice o mnie nie zapomnieli i będzie okazja, by porozmawiać" - zakończył Balcerowski.

W dniach 8-12 reprezentacja Polski wystąpi na turnieju w Pradze, gdzie zagra przeciwko Jordanii, Turcji i Czechom. Od 15 do 19 sierpnia uczestniczyć będzie w turnieju towarzyskim w Hamburgu (mecze z Czechami, Niemcami i Węgrami). 21 sierpnia jej rywalem w Lublinie będzie Holandia, a w dniach 24-27 sierpnia zagra w Chinach z Iranem, Nigerią i Czarnogórą.

31 sierpnia rozpoczną się mistrzostwa świata. Polacy zainaugurują je spotkaniem z Wenezuelą, potem jej rywalami będą Chiny i Wybrzeże Kości Słoniowej. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy awansują do kolejnej fazy czempionatu.

Wałbrzych już kolejny raz gości kadrowiczów.

"Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że kadra koszykarzy po raz czwarty wybrała na zgrupowanie nasz ośrodek. To dowód, że zawodnicy wraz ze sztabem szkoleniowym docenili jego walory i dobrze się w nim czują. Dołożymy starań, by utrwalić tę opinię" - powiedział Tomasz Durajczyk, kierownik działu marketingu i organizacji imprez w Aqua Zdroju.

Andrzej Basiński





