Sochan nadzieją polskich koszykarzy na przełamanie fatalnej serii

Do igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostało mniej niż miesiąc. Nie może zatem dziwić, że Polacy odczuwają coraz większą ekscytację; mają nadzieję, że ich rodacy ponownie przyniosą im dumę - a najlepiej, gdyby z nią wzięli ze sobą medale. Z Tokio biało-czerwoni przywieźli łącznie 14 krążków.

Ostatnie lata to posucha w świecie polskiej koszykówki. Dość powiedzieć, że po raz ostatni nasza kadra wystąpiła na igrzyskach w 1980 roku! Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz emanuje optymizmem i wierzy, że Jeremy Sochan pomoże drużynie przełamać tę czarną serię. O awans nie będzie jednak łatwo. Podczas turnieju w Walencji Polska zmierzy się z Bahamami i Finlandią . Dwie najlepsze ekipy przejdą dalej, a w środę biało-czerwoni rozegrali już pierwszy mecz.

"Trójki" Bahamczyków zabójcze dla Polaków

Początek meczu nie zaczął się dla podopiecznych trenera Igora Milicicia dobrze. Bahamczycy potrzebowali sekund, by zaliczyć pierwsze punkty - i to od razu trzy. Zresztą, "trójki" okazały się dla Polaków zabójczą bronią w pierwszej kwarcie. Bahamczycy trafili w ten sposób aż sześciokrotnie, a biało-czerwoni tylko trzy razy. Po dziesięciu minutach nasi rywale prowadzili już 30-20.

Przebudzenie Polaków, ale to okazało się za mało. W czwartek mecz o awans

Bahamczycy rozpoczęli trzecią kwartę od swojej specjalności. Najpierw za trzy punkty trafił Buddy Hield, a po chwili poprawił jego kolega. Po tym, jednak, otrząsnęli się Polacy. Zdołali zepchnąć przeciwników do obrony i w pewnym momencie udało im się nawet zmniejszyć przewagę do sześciu punktów. Spora w tym zasługa przebudzonego Jeremy'ego Sochana, który do tamtego momentu uzbierał 12 punktów i osiem zbiórek. Podopieczni trenera DeMarco utrzymywali bezpieczny dystans. Ostatecznie trzecia kwarta zakończyła się podobnie, jak poprzednie - 14-punktową stratą biało-czerwonych (59-73).