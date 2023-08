Polscy koszykarze koncertowo ograli mocnego rywala. Ależ skuteczność!

Polacy w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich rozgrywanym w Gliwicach nie grali w najmocniejszym możliwym składzie, raczej dość eksperymentalnym. Nie udało się przekonać Jeremy’ego Sochana do występów tego lata w polskiej kadrze, ale w Gliwicach brakowało nie tylko jego - również m.in. Aleksandra Dziewy czy Wojciecha Olejniczaka.

Mimo to Polacy naprawdę dobrze zaprezentowali się w starciu z ciekawym rywalem, jakim jest reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Poniedziałkowy rywal "Biało-czerwonych" to zespół nieprzewidywalny. W zeszłym roku potrafili ograć np. faworyzowaną ekipę Słowenii, z Luką Donciciem w składzie. W drużynie bośniackiej w Gliwicach wystąpił m.in. gracz doskonale znany z NBA, z Portland Trail Blazers, Jusuf Nurkić.

"Biało-czerwoni" dobrze zaczęli to spotkanie. Celną trójkę zaprezentował Igor Milicić Junior, czyli syn selekcjonera polskiej kadry .

W pewnym momencie Polacy odskoczyli na 6 oczek, prowadząc 18:12 po "trójce" Michała Sokołowskiego. Akcję tę poprzedziło dość naiwne zachowanie Nurkicia pod koszem, który próbował na siłę przepchnąć się przez polską defensywę, zamiast szukać podania do kolegów. Za bardzo uwierzył w swoje - skądinąd ogromne - atuty gwiazdor Bośni.

Koszykówka. Polska - Bośnia. Skuteczne kontry "Biało-czerwonych"

Bośniacy nie mieli pomysłu na powstrzymanie polskich kontrataków. Uciekali się do fauli, które kończyły się kolejnymi rzutami wolnymi. Ekipa z Bałkanów miała bardzo słabą skuteczność rzutów za trzy w pierwszej połowie - w pewnym momencie było to 2 trafienia na 18 rzutów. Problemem dla Polaków był natomiast dość szybko zanotowany trzeci faul przez Jarosława Zyskowskiego.

W drugiej części 2. kwarty Bośniakom udało się zmniejszyć przewagę Polaków do 4 oczek, m.in. przez niefrasobliwość zagrań "Biało-czerwonych". Budził się też powoli Nurkić, wykorzystując swoje warunki fizyczne.

Największy gwiazdor Bośniaków, czyli Nurkić, miał do przerwy na koncie 13 punktów i 7 zbiórek. Wśród Polaków 13 oczek miał na półmetku Ponitka, a Sokołowski - aż 19.

Niedługo potem "Biało-czerwoni" wyśrubowali swą przewagę aż do poziomu 16 punktów.

Bardzo mocną bronią Polaków tego dnia były rzuty z dystansu. Zarówno Zyskowski, jak i Ponitka czy Sokołowski mieli w tym elemencie znakomitą skuteczność. Bośniacy nie byli w stanie znaleźć na to odpowiedniego sposobu.

W czwartej kwarcie dość bolesnego urazu doznał Andrzej Pluta, ale ostatecznie nie okazał sie on poważny.

W samej końcówce Polakom przydarzały się niebezpiecznie proste błędy, przez co na niecałą minutę do końca przewaga podopiecznych Milicicia skurczyła się do 9 oczek. Bośniacy jeszcze naciskali, starając się zmniejszyc rozmiary porażki. Ostatecznie jednak "Biało-czerwoni" mogli się cieszyć z przekonującego zwycięstwa.