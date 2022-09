Dopiero co ograli Doncicia i spółkę, a teraz wylewają żale. "Śpimy po czterech w jednym łóżku"

Jusuf Nurkic, gwiazdor koszykarskiej kadry Bośni i Hercegowiny, nie gryzł się w język po tym, co działo się na Eurobaskecie. I nie chodzi o to, że Bośniacy ostatecznie odpadli z rywalizacji. Wcześniej potrafili bowiem pokazać świetną koszykówkę np. w meczu z faworyzowaną Słowenią, kiedy to sensacyjnie ograli Lukę Doncicia i spółkę.

Koszykarz Blazers zaatakował natomiast koszykarską federację Bośni i Hercegowiny. Odniósł się do tego, że federacja bośniacka zostawiła reprezentację samą sobie i nie zapewniła im przyzwoitych choćby warunków do funkcjonowania na turnieju.

Jak podkreśla hiszpański "As", już przed turniejem wypływały niepokojące informacje z bośniackiego obozu, że kadra tego kraju nie ma pieniędzy nawet na pokrycie kosztów podróży i pobytu na Eurobaskecie.

Jusuf Nurkić nie gryzie się w język. "Po czterech graczy w jednym łóżku"

Ostatecznie Nurkić i spółka pojechali na mistrzostwa, ale warunki, w jakich funkcjonowali były ponoć dalekie od tego, do czego przyzwyczajone są inne reprezentacje.

W wywiadzie udzielonym "Blasting News" koszykarz znany z NBA przyznał: - Wydarzyło się wiele rzeczy nie mających wiele wspólnego ze sportem, tu sport akurat jest sprawą najłatwiejszą.

Nurkić - mający przydomek "Bośniacka Bestia" - nie owijał w bawełnę. - Po co to wszystko, jeżeli potem czterech zawodników śpi w jednym łóżku, jeżeli nie potrafimy rozwiązać spraw naprawdę priorytetowych? Ludzie muszą zrozumieć, że reprezentacja jest ponad wszystko, że sportowcy potrzebują dobrych warunków - apelował.

Nurkić podkreślał, że sportowo on i jego koledzy dali z siebie "maksimum". - Jestem z nich dumny, bo dali z siebie wszystko do ostatniej cząstki sił - podkreślał.

Ponoć 28-letni koszykarz wcześniej zaoferował nawet, że sam może pokryć część kosztów związanych z funkcjonowaniem kadry.

