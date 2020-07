Dominik Furman odchodzi z Wisły Płock! 28-letni pomocnik nie przedłużył kontraktu z klubem i od 1 sierpnia będzie miał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. To prawdziwy cios dla ekipy "Nafciarzy".

Furman był niekwestionowanym liderem drużyny prowadzonej przez trenera Radosława Sobolewskiego. To on brał na swoje barki odpowiedzialność za grę drużyny i w wielu meczach niemal w pojedynkę ciągnął "Nafciarzy" do zwycięstwa.

- Szeregi Wisły Płock opuszcza zawodnik, który przez ostatnie cztery lata stanowił o sile drugiej linii "Nafciarzy" i w tym okresie miał bezpośredni udział w zdobyciu ponad 40 bramek - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez klub.

28-latek trafił do drużyny "Nafciarzy" w 2016 roku - najpierw w ramach wypożyczenia, po roku już na stałe - z francuskiego klubu FC Toulouse. W ciągu czterech lat rozegrał w barwach Wisły 142 spotkania, zdobył 19 bramek i zanotował 26 asyst. W 2019 roku został kapitanem płocczan, a także zdołał wywalczyć powołanie do reprezentacji Polski, do której wrócił po sześciu latach.

Wciąż nie wiadomo, do jakiego klubu trafi teraz Furman.

