Po bezbarwnym i długimi momentami nudnym spotkaniu 31. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Arką 0-0. Gdynianie są w coraz większych kłopotach.

W przedmeczowym wywiadzie trener Arki Ireneusz Mamrot mówił, że są zmuszeni grać o trzy punkty, obliguje ich do tego sytuacja w tabeli. Ameryki nie odkrył, ale po raz kolejny okazało się, że słowa to jedno, a boisko to drugie.



Pierwsze zaskoczenia mieliśmy w protokołach meczowych. Kapitan i najlepszy zawodnik Arki w bieżącym sezoni - bramkarz Pavels Steinbors - z powodu kontuzji nie znalazł się w składzie po rozegraniu 111 ligowych meczów z rzędu. Zastąpił go ekstraklasowy debiutant, Marcin Staniszewski. Trzeba przyznać, że spisał się bez zarzutu, pewnie broniąc pięć celnych strzałów piłkarzy Wisły.



Ostatnio, gdy kto inny niż Steinbors bronił bramki drużyny znad morza, 22 kwietnia 2017 roku, Arka zremisowała 1-1 z.... Wisłą Płock. Oba kluby mają zresztą ze sobą jeszcze więcej wspólnego. Oba nie odniosły ligowej wygranej po restarcie ligi, ostatnio płocczanie zdobyli trzy oczka na początku marca... w Gdyni, gdy wygrali 2-1. Honorową bramkę dla Arki zdobył wówczas Marko Vejinović, który zmaga się z urazem.

W tej sytuacji trener Mamrot wystawił dwóch nominalnych napastników - Dawita Schitladze i Fabiana Serrarensa. Nic to nie dało. Nie chcemy się pastwić nad piłkarzami, ale pierwsza połowa wyglądała tak, że nie zostało nic innego, jak sparafrazować legendarne już słowa Piotra Ćwielonga: "Jest ciężko, sobota, godzina piętnasta, pogoda też nie dopisuje do grania w piłkę."