Po Marcelu Wszołku kolejny młody talent przeniesie się z Lechii Gdańsk do Łodzi. To Piotr Gryszkiewicz.

Informowaliśmy niedawno o podpisaniu trzyletniego kontraktu z ŁKS-em przez 18-letniego Marcela Wszołka ( Czytaj więcej ).

Młody pomocnik, mogący grać również na boku obrony, nie będzie się czuł w Łodzi osamotniony. Wiele wskazuje, że przy alei Unii Lubelskiej zagra jego kolega z IV-ligowych rezerw Lechii, Piotr Gryszkiewicz.

Ten zawodnik tak jak Wszołek nie zdołał zadebiutować w seniorskiej drużynie gdańskiego klubu. Gryszkiewicz od małego związany był z Lechią, występował również w juniorskich reprezentacjach Polski.

Zawodnik nie miał szans przebić się do pierwszej drużyny "Biało-Zielonych". Niedawno wziął udział w test-meczu obserwowanym przez Dyrektora Sportowego ŁKS, Krzysztofa Przytułę. Wypadł pozytywnie i wiele wskazuje, że na dłużej zwiąże się z "Rycerzami Wiosny", którzy w kolejnych rozgrywkach będą występować na szczeblu I ligi.

MS

Zdjęcie Piotr Gryszkiewicz / GRZEGORZ RADTKE / Newspix

