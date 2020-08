W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa zmierzy się z Omonią Nikozja. Mistrz Polski podał skład na to spotkanie.

We wtorek 18 sierpnia Legia rozpoczęła eliminacje do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu pokonała Linfield 1-0, a zwycięską bramkę zdobył Jose Kante.



Dziś mistrz Polski powalczy o awans do trzeciej rundy kwalifikacji. "Wojskowym" przeszkodzić będzie chciała Omonia Nikozja, z trenerem Henningiem Bergiem na czele.



Legia ma spore ambicje. Dlatego też trener Aleksandar Vuković nie oszczędza swoich piłkarzy i wystawił silny skład. Zaskoczeniem może być jedynie obecność na skrzydle 18-letniego Macieja Rosołka.

Skład Legii na mecz z Omonią:

Boruc - Karbownik, Jędrzejczyk, Lewczuk, Mladenović - Slisz, Antolić - Rosołek, Gwilia, Luquinhas - Pekhart.



Dziwić może brak Pawła Wszołka. Szansę na debiut ma za to Bartosz Kapustka, który znalazł się wśród rezerwowych. Poza nim na ławce znaleźli się też: Cierzniak, Wieteska, Stolarski, Rocha, Kante i Andre Martins.



MP