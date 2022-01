Lech Poznań. Maciej Skorża o Filipie Marchwińskim: Chciałbym mu pomóc. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W poniedziałek trener Lecha Poznań Maciej Skorża świętował swoje 50. urodziny, a jego podopieczny Filip Marchwiński skończył tego samego dnia 20 lat. Marchwiński, młodzieżowy reprezentant Polski, jeszcze trzy lata temu był uważany w Europie za jeden z największych talentów, w Ekstraklasie zadebiutował jako 16-latek i od razu strzelił gola. Tyle że od tego czasu trudno mówić o jakimś większym rozwoju tego gracza, który z sezonu na sezon popada w przeciętność. Zdaje sobie z tego sprawę trener Skorża: - To jeden z punktów, który zapisuję sobie w mojej pracy w Lechu po stronie minusów. Nie udało mi się rozwinąć Filipa, ani też wkomponować w drużynę. A tak jak każdy kolejny trener Lecha widzę, że to wielki talent i duży potencjał – mówi Skorża. Przyznaje jednak, że już pod koniec poprzedniej rundy zauważył zmianę w podejściu Marchwińskiego do swoich obowiązków, a teraz powiedział mu, czego od zawodnika oczekuje. - Może ta dwójka z przodu mu teraz pomoże, kto wie. Chciałbym bardzo pomóc mu w rozwoju tej kariery – przyznaje Skorża.