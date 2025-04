Nie zabiorą Realowi trofeum. To już pewne. "Barca" też go nie odda, klamka zapadła

Od dwóch dni Robert Lewandowski poddawany jest intensywnym zabiegom rehabilitacyjnym. To efekt kontuzji mięśniowej, która wyklucza go z gry w sobotnim finale Copa del Rey. Tymczasem już wiadomo, że zwycięzca bieżącej edycji rozgrywek - inaczej niż w latach poprzednich - nie będzie musiał wymieniać oryginalnego trofeum na replikę. Od teraz puchar wędrował będzie do klubowej gabloty na zawsze.