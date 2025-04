Zbigniew Boniek pożegnał papieża Franciszka. Wymowny wpis

Papież Franciszek stanął na czele kościoła katolickiego w marcu 2013 roku. To papież Polak Jan Paweł II wyniósł Argentyńczyka do godności kardynalskiej w 2001 roku. Franciszek władzę w Stolicy Apostolskiej objął po tym, jak przywództwa kościołowi zrezygnował papież Benedykt XVI.

Pontyfikat Franciszka trwał nieco ponad 12 lat. W ostatnich kilku miesiącach niestety bardzo wyraźnie zaczął pogarszać się stan zdrowia Franciszka, w związku z tym trafił on do szpitala, gdzie lekarze starali poprawić jego stan. Udało się to na tyle, że Franciszek wrócił do Watykanu i w Wielką Niedzielę udzielił nawet wiernym błogosławieństwa.