Ukochany klub reaguje na śmierć papieża Franciszka. Emocjonalny komunikat

Nigdy nie był jednym z wielu - zawsze był jednym z nas. "Kruk" (przydomek sympatyka klubu - przyp. red.) jako dziecko i jako mężczyzna... "Kruk" jako kapłan i kardynał... "Kruk" również jako papież... Zawsze przekazywał swoją pasję do "Cyklonu" (przydomek San Lorenzo - przyp. red.), gdy chodził na stadion, by oglądać drużynę z '46, gdy bierzmował Angelito Correę w kaplicy Ciudad Deportiva, gdy z radością przyjmował niebiesko-granatowych w Watykanie... Członek klubu numer 88235. Od Jorge Mario Bergoglio do Franciszka - jedno nigdy się nie zmieniło: jego miłość do "Cyklonu". W głębokim bólu, z całego serca mówimy dziś: Żegnaj, dziękujemy i do zobaczenia! Będziemy razem na wieczność

~ brzmiał komunikat San Lorenzo