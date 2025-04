Nie milkną echa porażki Świątek z Ostapenko. Głos zabrał Fissette. Wskazał słabość Polki

Iga Świątek jak na razie sezonu 2025 z pewnością nie zaliczy do udanych, a przynajmniej tak można ocenić występy naszej gwiazdy na etapie kwietnia. Przed startem rozgrywek z pewnością trudno było sobie bowiem wyobrazić, że do momentu wejścia na mączkę Świątek będzie jeszcze bez, choćby jednego finału indywidualnego.

Wydawało się jednak, że tę złą passę przełamać można właśnie na nawierzchni ziemnej. Nie bez przyczyny bowiem Świątek nazywana jest "królową" takich kortów. Nawet, gdy na drodze Polki pojawiła się Jelena Ostapenko, nikt nie skreślał raszynianki, jak to bywało w przeszłości.

Świątek przegrała z Ostapenko. Fissette komentuje

Niestety tym razem Świątek szósty raz w swojej karierze musiała uznać wyższość Ostapenko, ale mecz był dość wyrównany. Ostatecznie to Łotyszka wygrała po trzech setach, ale można wyciągnąć pewne pozytywne wnioski w kontekście przyszłości na kortach ziemnych w tym sezonie. - Iga nie najlepiej weszła w mecz. Zaczynając od 0:4, trudno walczyć o wygraną w secie. Później poziom się wyrównał, a przez wiele momentów to Iga była lepsza - ocenił Wim Fissette w rozmowie z Canal + Sport.

Belg bardzo klarownie wskazał na to, co było największą bolączką naszej gwiazdy w tej sobotniej rywalizacji. - Niestety w trzecim znów początek był zły, 0:3 i wiesz, że będzie bardzo trudno. Iga miała okazję, break point przy 2:4, takie punkty trzeba zdobywać, a gra się je pod presją. To był dobry moment, aby pokonać Ostapenko na szybkiej mączce. Rzeczywiście Iga mogła wygrać, ale czasami tak jest, że jedna tenisistka jest dla drugiej nemezis i trudno ją pokonać - stwierdził Belg.