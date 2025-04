Ekstraklasa wydała komunikat po śmierci Franciszka. Ważna zmiana, jest decyzja

W poniedziałek (21 kwietnia) zmarł Papież Franciszek. Przez to wydarzenie włoska Serie A opublikowała specjalne oświadczenie , w którym informuje, że zdecydowała się na przełożenie wszystkich poniedziałkowych spotkań na inny termin. Na oficjalną drogę komunikacji postawiła również nasza rodzima PKO BP Ekstraklasa . W oświadczeniu polskiej ligi nie ma jednak wspomnienia o przekładaniu meczów.

Ekstraklasa zabiera głos ws. śmierci Papieża Franciszka

Do rozegrania pozostało pięć starć. Cztery z nich odbędą się w poniedziałek. Będą to rywalizacje Lecha Poznań z Cracovią, Legii Warszawa z Lechią Gdańsk, Jagielloni Białystok z Zagłębiem Lubin oraz Puszczy Niepołomice z Radomiakiem Radom. Na zakończenie tej serii gier we wtorek 22 kwietnia zaplanowane jest jeden mecz, Stali Mielec z Górnikiem Zabrze.