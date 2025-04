Wyleciał z kadry, a teraz coś takiego. Polak zamknął sobie furtkę

Zawody rozpoczęły się od upadku Patryka Dudka na pierwszym łuku. Zawodnikowi z Torunia nic się nie stało, lecz w powtórce zerwał taśmę startową. Niewiele lepiej wypadł w kolejnych wyścigach. Choć próbował szukać prędkości na całej szerokości toru, to nie był w stanie skutecznie punktować, żeby walczyć o czołowe lokaty.

Fatalny występ Janowskiego w Opolu

Bardzo słabo wypadł Maciej Janowski. Występ 33-latka jeszcze parę tygodni temu stał pod dużym znakiem zapytania. Janowski samowolnie opuścił zimowe zgrupowanie reprezentacji Polski na Malcie i w konsekwencji wyleciał z kadry. Ta decyzja miała początkowo skutkować brakiem powołania do Złotego Kasku.

Finalnie tak się nie stało, a zawodnik Betard Sparty Wrocław miał okazję udowodnić swoją rację sportowo na torze. 2-krotny mistrz Polski zajął jednak odległe 16. miejsce, więc nie uzyskał żadnej przepustki. Teraz musi liczyć na uznanie trenera Rafała Dobruckiego, który ma do rozdysponowania dwie dzikie karty. Jednak obecna postawa Janowskiego w PGE Ekstralidze nie stawia go w roli faworyta do wręczenia mu dodatkowej nominacji.