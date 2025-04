Wybiła 85. minuta i zaczęło się show. Szaleństwo w Niepołomicach, trzy gole w sześć minut

Zarówno Puszcza Niepołomice , jak i Radomiak Radom mieli swoim kibicom coś do udowodnienia przed poniedziałkowym meczem. Podczas gdy większość Polaków wciąż pochłonięta była świętowaniem Wielkanocy, zawodnicy wczesnym popołudniem wybiegli w Niepołomicach na boisko, aby powalczyć o pierwsze zwycięstwo w kwietniu.

Senna pierwsza połowa w Niepołomicach. Kartek więcej niż celnych strzałów

W pierwszej połowie atrakcyjnych akcji bramkowych było jak na lekarstwo. Złośliwi mogliby stwierdzić, że piłkarze byli w dość "świątecznej formie". Dużo częściej, aniżeli byliśmy świadkami strzałów, sędzia musiał sięgać po gwiazdek. Gospodarze grali agresywnie i chociaż przekładało się to na względny spokój pod bramką Kewina Komara , nie przybliżało ich do objęcia prowadzenia.

Szalona końcówka meczu w Niepołomicach. Trzy gole w sześć minut

Rzut rożny z 69. minuty w gola zamienił Kamil Pestka . Wolski zagrał agresywną piłkę w głąb pola karnego, a kompletnie niepilnowany stoper z bliskiej odległości strzałem głową otworzył wynik spotkania. Wcielił się tym samym w rolę nieoczywistego bohatera. Był to dla niego dopiero trzeci występ w barwach Radomiaka. Ale to był dopiero początek emocji.

W 85. minucie w polu karnym świetnie odnalazł się Antoni Klimek, który zdecydował się na uderzenie z pierwszej piłki. Przycelował tuż przy słupku i dał swojej drużynie remis. Radość z wyrównania trwała chwilę. Niemal od razu po wznowieniu gry Radomiak przeprowadził akcję, która zakończyła się golem Michała Kaputa. Idealnie nabiegł on na piłkę i posłał na tyle silne uderzenie z dystansu, że pokonał Komara.

Gospodarze nie złożyli broni. Odważnie ruszyli do ataku i udało im się w doliczonym czasie gry doprowadzić do remisu. Piłka po błędzie defensywy gości trafiła pod nogi Romana Yakuba, a ten z bliskiej odległości wpakował ją do siatki na 2:2! Więcej bramek już nie padło, choć Klimek w ostatniej akcji meczu miał na nodze piłkę na zwycięstwo. Puszcza wywalczyła remis i "uciekła spod topora".