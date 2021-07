Mickey van der Hart w niedawnej rozmowie z Interia.pl mówił, że Thomas Rogne to dobry kapitan, bo wie, co i kiedy powiedzieć. On sam także nosił opaskę kapitańską jako ten człowiek, który z bramki widzi na boisku najwięcej.

- Mickey van der Hart nie wykonywał swych zadań źle - zaznacza trener Lecha Maciej Skorża. - Zresztą obaj nasi bramkarze są zawodnikami bardzo energicznymi, którzy w trakcie meczu i treningu żyją z drużyną, sporo krzyczą. Są niezwykle aktywni.

- Krzyczę, bo widzę najwięcej - mówi holenderski bramkarz, który nauczył się już nawet polskiego i wiele tych okrzyków wykonuje w tym właśnie języku. - To zadanie dla bramkarza, który z bramki ma najlepsza perspektywę całego boiska.



Dlaczego Lech Poznań zmienił kapitana?

Trener Skorża wyjaśnia, że powodem zmiany kapitana była wyłącznie zasada, którą wyznaje od lat. Głosi ona, że chociaż bramkarze widzą na boisku najwięcej i najczęściej są najbardziej krzykliwi i aktywni, to jednak gracz na tej pozycji nie może być kapitanem. - Wolę jednak zawodnika, który znajduje się w centrum boiskowych wydarzeń - wyjaśnia. - I to był jedyny powód zmian, jakich dokonałem.

Nowym kapitanem Lecha Poznań jest szwedzki napastnik Mikael Ishak, a jego zastępca to Pedro Tiba. Radę drużyny tworzą także: Jakub Kamiński, Słowak Lubomir Šatka i nowy zawodnik, Radosław Murawski.